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29.08.19 13:15

Кулебу предложат на пост вице-премьера по евроинтеграции, а Пристайко - на главу МИД, - нардеп Яременко

На должности вице-премьер-министра Украины по европейской интеграции и министра иностранных дел страны в будущем Кабмине предлагаются кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко, заявляет нардеп Богдан Яременко ("Слуга народа").

Кулебу предложат на пост вице-премьера по евроинтеграции, а Пристайко - на главу МИД, - нардеп Яременко

Об этом соощил нардеп от "Слуги народа" Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Внешнеполитический блок, наверное, самый сбалансированный за всю историю Украины: вице-премьер по европейской интеграции – Кулеба и Пристайко – министр иностранных дел", - сказал он журналистам кулуарах парламента после заседания будущей фракции "Слуги народа" в четверг.

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Дмитрий Кулеба в настоящее время занимает должность постоянного представителя Украины в Совете Европы.

Вадим Пристайко в настоящее время занимает должность заместителя главы Офиса президента Украины.

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