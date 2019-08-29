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29.08.19 13:51

Фракция "Слуга народа" в парламенте будет работать на правах коалиции, - Разумков

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва получила права парламентской коалиции ввиду того, что в ее составе большинство нардепов от конституционного состава парламента, объявил член временного президиума, Дмитрий Разумков.

Фракция "Слуга народа" в парламенте будет работать на правах коалиции, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. В соответствии с Конституцией Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - сказал Разумков на заседании Верховной Рады в четверг.

Напомним, ранее нардеп Давид Арахамия заявил, что фракция "Слуги народа" не будет вступать в коалицию с другими фракциями.

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