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29.08.19 14:05

Убитый в Берлине ветеран чеченского сопротивления Хангошвили был в расстрельном списке ФСБ с 2002 года, - The New York Times

Убийство в центре Берлина ветерана чеченского сопротивления РФ, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили наталкивает на мысль о том, что киллера для его ликвидации мог направить Кремль.

чечня,хангошвили

Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 2006 году правительство РФ узаконило ликвидацию за границей тех, кто был признан источником террористической угрозы России. Вместе с тем, Кремль никогда не признавал данный факт, отрицая конкретные обвинения в свой адрес, включая попытку ликвидировать бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании в прошлом году.

Уже будучи в Германии Хангошвили сообщал близким и властям, что находится в официальном розыске в РФ с 2002 года.

По словам адвоката, знакомого с его делом, на Хангошвили пережил по крайней мере два покушения на свою жизнь в Грузии, после чего переехал в Германию в поисках убежища.

"Его жизни постоянно угрожала опасность со стороны русских", - говорит директор Немецкой кавказской общины Эккехард Маасс, который помогал Хангошвили получить убежище в Германии. - "Его смерть вписывается в длинный список целенаправленных убийств, совершенных русскими за последнее десятилетие".

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Напомним, Хангошвили застрелили 23 августа в берлинском парке. Как сообщают очевидцы, к нему подъехал неизвестный на велосипеде и выстрелил дважды в голову из пистолета с глушителем. После этого, киллер выбросил орудие убийство и велосипед в речку, однако позже был задержан полицией. При нем была крупная сумма денег  паспорт гражданина России, достоверность которого пока не подтверждена. Известно, что в Берлин он приехал из Москвы с пересадкой в Париже за несколько дней до убийства. Из немецкой столицы подозреваемый собирался лететь обратно в российскую столицу.

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