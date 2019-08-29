"Батькивщина" не в оппозиции к большинству в Раде, но есть красные линии, - Тимошенко

Об этом журналистам сказала лидер фракции Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня поддержка независимости Украины людьми рекордная и достигла показателей 1991 года. Поэтому фракция "Батькивщины" приняла решение, что мы не переходим в оппозицию. Мы будем работать вне большинства, но поддержим любые решения и законопроекты, направленные на благо Украины", - сказала она.

В то же время Тимошенко очертила красные линии, через которые "Батькивщина" не будет переступать "и сделает все для того, чтобы другие их не переступали".

Смотрите также: В Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа, - Разумков. Список руководителей. ВИДЕО

Первая из них - вопрос мира. По мнению Тимошенко, он должен быть достигнут без капитуляции и сдачи интересов Украины. Второе - поддержка украинской культуры, духовности и языка, где, как считает Тимошенко, откат не допустим.

Также она заявила, что будет бороться с повсеместной бедностью.

Читайте также: В исполнительную власть перейдут до 15 нардепов от "Слуги народа", - Корниенко

Третьей красной линией Тимошенко назвала рынок земли. "Батькивщина" выступает против хаотической ее продажи. Также она подчеркнула, что стратегические государственные предприятия должны оставаться в собственности народа Украины.

Последняя красная линия - это расследование коррупционных дел. "Мы как фракция будем внимательно следить за тем, как расследуются коррупционные дела предыдущих руководителей государства и насколько эффективно будет идти борьба с коррупцией", - сказала лидер "Батькивщины".