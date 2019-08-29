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29.08.19 14:26

Рада решила сегодня работать до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня

Верховная Рада Украины приняла решение продлить сегодняшнее заседание до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", за такое решение проголосовали 359 народных депутатов.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины ІХ созыва 29 августа планирует сделать ряд важных кадровых назначений.

В повестке дня 27 вопросов.

Депутаты уже заслушали объявление Премьер-министром о сложении полномочий Кабинета министров перед новоизбранным парламентом.

Сегодня же депутаты заслушают доклад Председателя Верховной Рады VIII созыва о состоянии законодательной работы в парламенте. Рассмотрят вопросы о коалиции депутатских фракций, изберут счетную комиссию ВР.

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В этот день парламентарии также изберут Председателя Верховной Рады и его заместителей. Они заслушают послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины. Депутаты намерены рассмотреть вопросы о назначении Премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, а также в целом о формировании состава КМУ. Они также будут рассматривать вопросы о прекращении полномочий народных депутатов, назначенных в состав правительства, и освободят от должностей членов Кабмина.

Парламентарии рассмотрят вопросы о перечне, количественном составе и предмете ведения комитетов ВР, выберут их руководителей и заместителей руководителей.

Увольнение главы Службы безопасности Украины и генерального прокурора и назначение новых руководителей этих органов также в планах на сегодняшний день.

В повестке дня также проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины.

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