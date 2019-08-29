В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, в митинге-реквиеме приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Видео Олег Богачук
После завершения митинга состоялась церемония возложения цветов к стеле с портретами погибших, а военные отдали дань памяти героям салютными выстрелами.
Юрий Бутусов, Александр Данилюк.
Герой Украины Игорь Гордийчук
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ