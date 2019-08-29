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29.08.19 14:54

В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Михайловской площади проходят мероприятия, посвященные Дню памяти героев Иловайской битвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в митинге-реквиеме приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Видео Олег Богачук

После завершения митинга состоялась церемония возложения цветов к стеле с портретами погибших, а военные отдали дань памяти героям салютными выстрелами. 

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В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 01

Юрий Бутусов, Александр Данилюк.

В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 02
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 03
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 04
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 05
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 06
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 07
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 08
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 09
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 10
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 11
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 12
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 13
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 14
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 15
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 16
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 17
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 18
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 19
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 20
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 21
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 22
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 23
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 24
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 25
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 26
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 27
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 28
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 29
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В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 31
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 32
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 33
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 34
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 35
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 36
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 37
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 38
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 39
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 40
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 41
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 42
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 43
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 44
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 45
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 46
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 47
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В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 49

Герой Украины Игорь Гордийчук


В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 50

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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