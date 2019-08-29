"Голос" хочет увидеть программу правительства и узнать имена министров. После решим, идти в оппозицию или нет, - Юрчишин

Об этом журналистам сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Сперва "Голос" хочет увидеть программу, которую будет реализовывать правительство, и узнать наконец эти таинственные фамилии, которые заполнят правительственные должности. Потому что нельзя быть в оппозиции к тому, о чем не знаешь - пока еще не существующему правительству. Поэтому фракция соберется и определится. Мне кажется, что мы будем занимать максимально конструктивную позицию в тех вопросах, где будут позитивные решения, где не будет заходов за красные линии", - отметил он.

Среди красных линий Юрчишин назвал сдачу интересов Украины во внешней политике, попытку отмены закона об украинском языке как государственном и несоблюдение экономических интересов страны.

Также Юрчишин уверен, что во всех фракциях уже есть готовые законопроекты, которые они собираются реализовать и что времени на раскачку нет.

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