"Слуга народа" предложила назначить Разумкова спикером Рады

Соответствующее предложение озвучил глава фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведёт заседание представитель "Слуги народа" в президиуме Руслан Стефанчук вместо Разумкова, который делал это до рассмотрения данного вопроса.

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Стефанчук поставил на голосование предложение перейти к обсуждению, большинство нардепов проголосовали "за".

В свою очередь нардеп фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов выступил с требованием раздать парламентариям информационные материалы, в частности биографию кандидата на должность спикера, сославшись на соответствующие нормы регламента Верховной Рады.

"Перед переходом к обсуждению кандидатур должны быть розданы материалы...пожалуйста, раздайте фракциям материалы", - сказал Герасимов.

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Стефанчук предложил перейти к обсуждению кандидатуры, пока аппарат подготовим соответствующие материалы. Большинство членов парламента поддержали его.