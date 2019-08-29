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29.08.19 15:23

"Слуга народа" предложила назначить Разумкова спикером Рады

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва предложила народным депутатам назначить председателем парламента своего представителя Дмитрия Разумкова.

"Слуга народа" предложила назначить Разумкова спикером Рады

Соответствующее предложение озвучил глава фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведёт заседание представитель "Слуги народа" в президиуме Руслан Стефанчук вместо Разумкова, который делал это до рассмотрения данного вопроса.

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Стефанчук поставил на голосование предложение перейти к обсуждению, большинство нардепов проголосовали "за".

В свою очередь нардеп фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов выступил с требованием раздать парламентариям информационные материалы, в частности биографию кандидата на должность спикера, сославшись на соответствующие нормы регламента Верховной Рады.

"Перед переходом к обсуждению кандидатур должны быть розданы материалы...пожалуйста, раздайте фракциям материалы", - сказал Герасимов.

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Стефанчук предложил перейти к обсуждению кандидатуры, пока аппарат подготовим соответствующие материалы. Большинство членов парламента поддержали его.

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