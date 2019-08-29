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29.08.19 15:24

Нужно закончить этот пиар и снять с нас с вами депутатскую неприкосновенность, - Разумков

Кандидат на пост председателя Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркивает, что новый парламент, наконец, решить вопрос отмены депутатской неприкосновенности, и это должны поддержать все политические силы, а не заниматься пиаром на этой теме.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Необходимо выстроить новые партнерские отношения между властью и оппозицией, перейти от голосований за подковерные договоренности к голосованию за общие интересы нашего государства. Первым тестом для этого станет голосование именно за эту депутатскую неприкосновенность", - сказал Разумков, выступая с трибуны Верховной Рады в четверг во время обсуждения его кандидатуры на пост спикера.

Он указал, что все политические силы говорили об этом уже много лет. "Наконец-то нужно закончить этот пиар и снять с нас с вами ту самую депутатскую неприкосновенность", - подчеркнул Разумков.

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