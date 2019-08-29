Парубий: Рада VIII созыва приняла около тысячи законов и кодексов

Об этом председатель Верховной Рады предыдущего созыва Андрей Парубий сообщил во время заседания парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"За время работы Верховной Рады Украины VIII созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Верховная Рада приняла в целом 2734 акта, в том числе 987 законов и кодексов. Также Верховной Радой Украины было проведено 35 парламентских слушаний", - сказал Парубий.

По его словам, парламент в течение 5 лет работал и пытался, одновременно защищая Украину от российской агрессии, проводить реформы во всех сферах общественной жизни.

"Нашей главной задачей восьмого созыва был вопрос обеспечения национальной безопасности", - сказал Парубий.

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Также он назвал важным принятие закона о функционировании украинского языка как государственного.

По словам Парубия, Рада под его руководством обеспечила ренессанс украинского кино, эфирное вещание на украинском языке, утвердила в ВСУ приветствие "Слава Украине".

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