Мать, оставившая на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, получила 8 лет вместо пожизненного

О решении суда на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"Под крики "позор" завершилось судебное заседание, где сегодня был объявлен приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын. Оставление в опасности. Так суд квалифицировал действия подозреваемой, которая на 11 дней оставила без еды в закрытой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь", - говорится в сообщении.

Несмотря на собранные доказательства и показания свидетелей, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил наказание по ч. 3 ст. 135 УК - в виде восьми лет лишения свободы.

"При этом, как отметил суд в своем решении, значительная часть наказания ей будет засчитана в качестве отбытого (по закону Савченко)", - отметила пресс-секретарь.

Также Максимец сообщила, что прокуроры готовят апелляцию.

Отметим, прокуратура требовала пожизненного заключения.

Напомним, жуткое преступление произошло в декабре 2016 года. 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила годовалого сына и 2-летнюю дочь без пищи и воды в закрытой квартире. Мальчик умер, а девочку удалось спасти.

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