Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На министерские должности в Кабмине были выдвинуты такие кандидаты:

МИД - Вадим Пристайко

Минобороны - Андрей Загороднюк

Минобразования - Анна Новосад

Минздрав - Зоряна Черненко

Минфраструктуры - Виталий Криклий

Минфин - Оксана Маркарова

ЖКХ, Минрегион - Алена Бабак

Минэнерго - Алексей Оржель

Минэкономразвития + АПК - Тимофей Милованов

Минкультуры + Минспорта - Владимир Бородянский

МВД - Арсен Аваков

Пакет соответствующих президентских представлений уже зарегистрирован в Раде.

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