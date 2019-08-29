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29.08.19 16:09

Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский

На встрече с фракцией президент Владимир Зеленский сказал, что за новое правительство будут голосовать пакетом.

Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На министерские должности в Кабмине были выдвинуты такие кандидаты:

МИД - Вадим Пристайко
Минобороны - Андрей Загороднюк
Минобразования - Анна Новосад
Минздрав - Зоряна Черненко
Минфраструктуры - Виталий Криклий
Минфин - Оксана Маркарова
ЖКХ, Минрегион - Алена Бабак
Минэнерго - Алексей Оржель
Минэкономразвития + АПК - Тимофей Милованов
Минкультуры + Минспорта - Владимир Бородянский
МВД - Арсен Аваков

Пакет соответствующих президентских представлений уже зарегистрирован в Раде.

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