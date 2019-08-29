Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На министерские должности в Кабмине были выдвинуты такие кандидаты:
МИД - Вадим Пристайко
Минобороны - Андрей Загороднюк
Минобразования - Анна Новосад
Минздрав - Зоряна Черненко
Минфраструктуры - Виталий Криклий
Минфин - Оксана Маркарова
ЖКХ, Минрегион - Алена Бабак
Минэнерго - Алексей Оржель
Минэкономразвития + АПК - Тимофей Милованов
Минкультуры + Минспорта - Владимир Бородянский
МВД - Арсен Аваков
Пакет соответствующих президентских представлений уже зарегистрирован в Раде.