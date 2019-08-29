В День памяти защитников Украины США призывают РФ прекратить агрессию

Соответствующее сообщение размещено в Twitter посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто пожертвовал жизнью ради независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы совместно с народом Украины призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - говорится в публикации.

Как известно, 29 августа - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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День установлен "В поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе ..." согласно указу Президента от 23 августа 2019 года.

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Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.