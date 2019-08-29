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29.08.19 16:55

Балух, Гриб, Клых, Кольченко, Сущенко и Панов находяться в московском СИЗО "Лефортово", - секретарь Общественной наблюдательной комиссии Мельников

Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко находится в следственном изоляторе "Лефортово", куда его доставили из колонии в Кировской области.

Балух, Гриб, Клых, Кольченко, Сущенко и Панов находяться в московском СИЗО "Лефортово", - секретарь Общественной наблюдательной комиссии Мельников

"Могу сказать, что в настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов", - сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он не исключил, что также в изоляторе содержаться и другие граждане Украины. Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков", - резюмировал Мельников.

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