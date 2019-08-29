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29.08.19 16:55

Разумков отключил депутату от ОПЗЖ Волошину микрофон за выступление на русском языке

Новоизбранный председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выключил микрофон, когда депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин отказался говорить на украинском языке.

Разумков отключил депутату от ОПЗЖ Волошину микрофон за выступление на русском языке

Инцидент произошел во время обсуждения кандидатуры Руслана Стефанчука на должность вице-спикера Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Депо".

Волошин заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей. После этого звук выступления в трансляции из Рады пропал. После того, как Олег Волошин перешел на украинский язык, Разумков дал ему возможность закончить реплику.

В середине августа депутаты фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляли, что будут выступать в Верховной Раде на языке, на котором "им удобно".

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