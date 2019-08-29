Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке (обновлено)

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Это была личная переписка. Меня три дня обвиняют, что якобы поддерживаю кандидатуру Супрун, а я не поддерживаю. Я трое суток слышу: "Ты поддерживаешь Супрун, мы не за это голосовали"", - отметил Радуцкий.

Он добавил, что кандидатуру министра здравоохранения внесет будущий премьер министр, а во время консультаций фракции СН была поддержана кандидатура Зоряны Черненко.

"Думаю, дело не в том, какую фразу я сказал, обсуждая эту ситуацию. Думаю, что больший резонанс вызвали фамилии, а не слова, которые я при этом употребил. Для нас важно, что Черненко понимает, что коррупции быть не должно и отката в реформе тоже быть не должно", - сказал он.

При этом Радуцкий подчеркнул, что он очень хорошо относится к Супрун, но считает, что сегодня Минздраву нужно новое лицо, которое "исправит ряд недочетов в ее работе".

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Он также уточнил, что новая власть будет продолжать медреформу, начатую еще при министре Квиташвили.

Говоря о достижениях Супрун, он позитивно оценил реформу первичной медицины, а также введение финансовых гарантий. Однако, по его мнению, в части финансовых гарантий много вещей нужно уточнить или обновить. В частности, вопрос сооплаты.

Напомним, сегодня Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун. После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.