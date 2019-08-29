В течение нескольких недель в Украину прибудет миссия МВФ, - Гончарук

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры по новой, на 3-4 года, программе сотрудничества с Украиной", заявил Гончарук.

По его словам, сотрудничество с международными кредиторами является необходимым условием для обеспечения финансовой стабильности Украины.

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Ранее в Нацбанке сообщали, что новая программа сотрудничества с МВФ будет сроком до 4 лет, а объем ее финансирования составит до 10 млрд долларов.

В МВФ ранее заявляли, что миссия фонда, которая будет вести переговоры с Украиной, прибудет в Киев тогда, когда новое правительство будет сформировано и определится с приоритетами своей работы.

Напомним, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина может получить следующий транш МВФ до конца 2019 года.

В рамках утвержденной программы страна должна была получить второй транш в мае, но после решения о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов миссия МВФ пообещала вернуться к обсуждению этого вопроса после формирования нового правительства.

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