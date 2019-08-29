"Тогда на Майдане было страшно, сейчас - нет", - Гончарук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Вчера мне прислали видео с 2013 года, где я на Майдане со своими товарищами эмоционально объясняю отдельным журналистам. Мы тогда пытались поставить палатки и кто-то был против", - рассказал он.

Гончарук отметил, что тогда объяснял, почему это очень важно, потому что "важно что-то делать, чтобы страна изменилась".

"Тогда на вопрос кто я такой, ответил: я гражданин Украины. С тех пор ничего не изменилось. Я простой гражданин Украины. Изменилось другое. Тогда на Майдане было страшно. Сейчас - нет. Сейчас в этой стране не страшно. Это главное достижение, которое у нас есть после Майдана", - подчеркнул он.

Напомним, что депутат ВР от фракции "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук будет премьер-министром Украины.

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