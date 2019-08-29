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29.08.19 17:58

Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет может стать министром Кабмина

Бывший IT-директор "Приватбанка" и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет может занять должность министра Кабинета министров Украины.

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Об этом написал другой сооснователь monobank Олег Гороховский в своем Telegram-блоге, передает Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Дубилет будет министром Кабинета министров и, к огромному сожалению, покидает проект monobank. Если Рада поддержит его кандидату, разумеется", - написал Гороховский.

Он выразил уверенность, что работа Дубилета на госслужбе принесет стране много пользы.

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Как сообщалось, в июле 2019 года Дмитрий Дубилет был назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Бывший IT-директор Приватбанка Дубилет может стать министром Кабмина 01

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