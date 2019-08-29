Гончарук анонсировал кадровые чистки в неэффективных госорганах: Там и анализировать нечего

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил, выступая в Верховной Раде перед утверждением в должности.

"Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги - кадровые. Я считаю, что по отдельным ветвями сидят персонажи, которые до сих пор пилят наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы…Нужно начинать с оценки эффективности. Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем - на выход сразу", - сказал он.

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Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.