Главная задача нового правительства - экономический рост, - премьер-министр Гончарук

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Перед новым правительством самое важное задание – экономический рост, потому что все проблемы, которые я перечислил, решаются экономическим ростом. Нам нужно расти. Расти не на 2-3%, а минимум на 5-7%", - сказал он.

Среди главных проблем Гончарук назвал разбитую инфраструктуру, ужасное состояние ЖКХ, войну на востоке страны и коррупцию.

По словам премьер-министра, для обеспечения экономического роста нужно сделать ресурсы дешевыми, снизить кредитные ставки по кредитам, обеспечить независимость Нацбанка и изменить отношение к Украине в мире.

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Также Гончарук рассчитывает побороть контрабанду в стране как системное явление уже до конца текущего года.

"Еще одной бедой Украины является контрабанда. Она убивает конкуренцию и не дает бизнесу нормально развиваться. Это тоже нужно прекратить, как это сделать, мы хорошо знаем... Я рассчитываю на то, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении", - заявил Гончарук.

По его словам, одним из главных приоритетов нового правительства Украины станет удешевление кредитов, что является необходимым условием для развития украинской экономики.

"В Украине может быть ипотека в гривне под 12-13% - это абсолютно точно можно сделать уже в следующем году. Уже в этом году может снижаться процентная ставка по кредитам. Люди начнут делать бизнес, это может запустить строительство и промышленность", - сказал Гончарук.

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"Дешевое кредитование – одна из тактических целей, которую мы поставим перед собой в ближайшее время", - добавил он.

Также Гончарук заявил, что Украина будет стремиться ускорить интеграцию с европейским энергетическим рынком, а для этого на украинском энергорынке и в инфраструктуре должна быть обеспечена конкуренция.

"Энергорынок, инфраструктура – это сферы, в которых приоритетно должна быть обеспечена конкуренция. Это означает, что Украина будет стремиться к интеграции с европейским энергетическим рынком. По плану, это должно будет произойти в 2023 году. Это очень долго, и мы будем делать все для того, чтобы, как минимум, не отложить, а, как максимум, приблизить эту дату", - сказал он.

По словам Гончарука, все эти меры, в комплексе с другими факторами, приведут к тому, что люди будут в платежках получать меньшие цифры.

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"Мы перестанем дотировать неэффективность и платить сверхприбыли монополистам", - добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.