Арахамия не доволен темпом принятия решений в Раде: Нужны изменения в регламент (обновлено)

Об этом он сказал журналистам в кулуарах, передает Цензор.НЕТ.

"Накопилась масса важных законопроектов, которые должен рассмотреть парламент. Каждый день заседаний Верховная Рада должна принимать не менее 10 законов. Такой темп, как сегодня - это неудовлетворительно, и президент сказал, что если мы будем работать так, как первую часть этого дня, то долго мы работать не будем. Он это прямо сказал", - сказал он.

На реплику журналистов, что сегодняшняя работа парламента проходит по ускоренной процедуре, глава фракции СН отметил: "Если это кратко, то мне сложно представить, как не кратко".

Арахамия заявил о необходимости внесения изменений в регламент для быстрого принятия решений.

Отвечая на вопрос, как он оценивает уровень зарплаты нардепа (которую ранее он назвал мизерной), Арахамия сказал: "Для такого показателя, как сегодня, и эти 30 тысяч зарплаты много".

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Также Арахамия прокоментировал инициативу рассматривать законы по ускоренной процедуре.

"Такая дискуссия была. Много законопроектов ждут принятия ещё со времён предыдущего состава Рады. Некоторые ждут 2 года. Если их начать рассматривать с нуля, на сколько в интеллектуальном плане улучшится этот закон? Они изменятся где-то на 10%, но при этом их принятие отсрочится на полгода. Их нужно рассматривать быстрее, а не так, как сегодня. Мы бездарно, я считаю, провели 5 часов", - сказал он.

Арахамия добавил, что комитеты будут рассматривать пакеты законопроектов по экономическим реформам даже на выходных.

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Также он ответил нардепам из разных фракций, которые жаловались на то, что у них не было повестки дня.

"Они жалуются, потому что являются old school, и они это раздули. Когда оказалось, что не у всех есть эти копии, то предложили свои. На согласительном совете повестка дня уже была, просто не сработала система распространения", - сказал он.