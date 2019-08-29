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29.08.19 18:48

САП согласовала подозрение замминистру экологии: Не задекларировал дом и участок на 5 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила подозрение заместителю министра экологии и природных ресурсов Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Так, прокуроры САП согласовали подозрение заместителю министра экологии по факту представления недостоверных сведений в декларациях. В частности, он умышленно не задекларировал дом и участок под Киевом общей стоимостью более 5 млн гривен.

В САП не называют чиновника, однако сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации у бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины Виктора Канцурака.

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САП согласовала подозрение замминистру экологии: Не задекларировал дом и участок на 5 млн 01

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