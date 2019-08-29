Медведчук подал в суд на Кипиани: требует запретить распространение книги о Стусе

Об этом Кипиани сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд по защите своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и "опровержению недостоверной информации" [кавычки мои]", - написал Кипиани.

По его словам, речь идет о книге "Дело Василия Стуса" авторства Кипиани, опубликованной в издательстве Vivat. Издательство является в этом деле соответчиком.

"Медведчук требует запретить распространение (продажу) в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги. Итак, кто хочет иметь это издание - поспешите, кто знает, что будет завтра. И это, конечно, не реванш ;)", - написал Кипиани.

Первое заседание по этому делу состоится в Дарницком суде 2 октября 2019 года.

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Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.

Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.

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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.

Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.