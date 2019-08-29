Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия

Такое мнение в комментарии журналистам высказал Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за это время он должен набрать новую команду и начать реформу полиции, которую украинцам обещали провести после реформы патрульной полиции.

"Мое мнение: переходной период должен длиться 6 месяцев. Он должен нанять новых заместителей. Заместители должны начать работать, набираться опыта и начать делать реформу, которую нам обещали. Помните, после реформы патрульной полиции следующей реформой должна была быть реформа всей полиции. Эта реформа реализована? Ответ очевиден", - сказал Арахамия.

На вопрос будет ли Аваков уволен спустя полгода глава фракции СН ответил: "Не уволен. Я думаю он сам уйдет".

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