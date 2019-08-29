Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.08.19 19:25

Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия

Арсен Аваков должен сохранить пост министра внутренних дел на переходной период сроком в полгода.

Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия

Такое мнение в комментарии журналистам высказал Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за это время он должен набрать новую команду и начать реформу полиции, которую украинцам обещали провести после реформы патрульной полиции.

"Мое мнение: переходной период должен длиться 6 месяцев. Он должен нанять новых заместителей. Заместители должны начать работать, набираться опыта и начать делать реформу, которую нам обещали. Помните, после реформы патрульной полиции следующей реформой должна была быть реформа всей полиции. Эта реформа реализована? Ответ очевиден", - сказал Арахамия.

На вопрос будет ли Аваков уволен спустя полгода глава фракции СН ответил: "Не уволен. Я думаю он сам уйдет".

Смотрите также: Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100