Враг совершил 9 обстрелов наших позиций с начала суток 29 августа, потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
рядом Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем;
около Новогнатовка - со станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Гнутово - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Зайцево - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
возле Луганского - из крупнокалиберных пулеметов".