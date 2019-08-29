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29.08.19 19:34

Враг совершил 9 обстрелов наших позиций с начала суток 29 августа, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

рядом Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем;

около Новогнатовка  - со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Гнутово  - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево - из вооружения БМП и стрелкового оружия;

возле Луганского - из крупнокалиберных пулеметов".

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