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29.08.19 19:46

Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО

Назначенный сегодня министром обороны Андрей Загороднюк назвал свои главные приоритеты на должности главы ведомства.

андрей,загороднюк

Речь об этом шла во время его выступления на заседании Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Приоритет номер один - повернуть государственную политику лицом к простому военнослужащему. Очень остро стоит вопрос комплектации, увольнений, спецобеспечения, дисциплины. И насколько военнослужащие видят себя в ВСУ", - сказал он.

Также Загороднюк подчеркнул, что следует наконец перейти от слов к делу - к реформированию, "нам надо действительно преобразовать армию к стандартам НАТО".

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Третий приоритет - это, по его словам, приоритет добропорядочности. "Все знают, что в армии воруют, и люди устали от этой проблемы. Армия должна быть без коррупции", - подчеркнул он.

По словам Загороднюка, функция Минобороны - "чтобы наши граждане могли спать спокойно".

Как сообщалось, 44-летний Андрей Загороднюк - бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Учился в Киевском национальном университете имени Шевченко, Университете Уорвик и в Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 был назначен внештатным советником Президента Владимира Зеленского.

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