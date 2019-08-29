Пристайко намерен улучшать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией вдумчиво, креативно, но принципиально

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Пристайко заявил, выступая в парламенте в четверг во время обсуждения его кандидатуры.

"Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, которыми сможем восстановить круг друзей вокруг себя. В первую очередь это касается Венгрии, Польши, Румынии", - сказал он.

Пристайко отметил, что Украина должна "внимательно следить за тем, что происходит в Молдове и Грузии", потому что эти страны входят в сферу ее непосредственных интересов.

"Первые контакты с белорусским руководством обнадеживающие. Прибалтийские государства остаются нашими друзьями, которые хорошо понимают все наши проблемы и готовы действовать совместно с нами", - указал он.

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