В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель

Об этом сообщает издание theБабель со ссылкой на одного из руководителей фракции "Слуга народа". Информацию подтвердили и источники издания "Левый берег", передает Цензор.НЕТ.

По словам источника theБабель, во фракции выбрали трех спикеров, которые могут говорить, что посчитают нужным. "Это Дима Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия", — рассказал собеседник журналистам.

Кроме того, есть группа из 50 депутатов, которые могут ходить по эфирам. "Для них в ежедневном режиме готовят тезисы для комментирования. Этим занимается группа, куда входит Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук. Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко, — это нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией офиса президента, потому что многие вещи делаются с колес", — пояснил источник.

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Он также добавил, что более половины депутатов фракции "не горят желанием общаться с журналистами" из-за неудобных вопросов. "Для них это общение началось в Трускавце с "экзаменов по статьям Конституции" и вопросов о свадебном фотографе, но готовы общаться с журналистами, если они относятся корректно", — отметил собеседник theБабеля.

На репетиции первого пленарного заседания Рады, 28 августа, депутатам от "Слуги народа" раздали тезисы, как правильно отвечать на вопросы прессы. К примеру, на вопрос "С кем создаст коалицию "Слуга народа" предлагается шесть вариантов ответов, среди которых: "Мы получили мандат от украинского народа. 254 мандата. Народ возложил на нас ответственность за результат", "Мы отказываемся от формирования коалиции по принципу распределения портфелей и должностей, сфер влияния", "Если кто-то из депутатов присоединится к голосованиям за наши законопроекты — мы будем это приветствовать".

Депутатам рекомендуют выучить точное название своего комитета и подготовить краткое пояснение, почему именно в этом комитете они будут работать. Среди вариантов ответов предлагаются: "Потому что у меня на округе с этим связана такая-то проблема"; "Потому что я занимался этим раньше"; "Потому что я хочу изменить что-то в этой сфере".

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В ответ на вопросы о кадровых назначениях в Кабмине предлагается говорить: "Все назначения СМИ узнают в момент представления кандидатур соответственно президентом и премьером". К слову, этот ответ сегодня повторяли журналистам многие депутаты "Слуги народа", и в таком же ключе отвечал глава партии "Голос" Святослав Вакарчук.

О зарплате депутатам посоветовали говорить так: "Это меньше, чем получает менеджер среднего звена в крупной компании"; "Во время каденции я не должен думать о том, где бы заработать денег".

Депутатам, которые занимались бизнесом, советуют подчеркивать следующее: "Я имею все, что нужно, чтобы достойно жить. Мне не нужны яхты, самолеты, отдых на Мальдивах. Мы сюда идем не деньги зарабатывать, а менять Украину".

На вопрос о помощниках советуют говорить, что люди готовы работать за небольшие деньги (средняя зарплата помощника — 19 тысяч гривен), вспоминать о волонтерах, студентах и активистах.

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В разговоре о первостепенных задачах рекомендуется акцентировать внимание на восстановлении доверия, экономическом росте и борьбе с коррупцией.

О погибших на Донбассе бойцах рекомендуется говорить так: "Мы несем ответственность перед теми, кто погиб за нашу независимость", "29 августа избран Днем памяти защитников Украины, потому что в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе".