Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Так, Радуцкий пояснил свои слова, когда он назвал Зоряну Черненко своим человеком, отметив, что имел в виду то, что он не лоббирует кандидатуру Супрун.

"Это личная переписка, не официальная. Три дня меня обвиняют, что я лоббируют Супрун. И когда мой друг в моей личной переписке говорит мне в некорректной форме, что я такой-сякой и лоббирую Супрун, то я ему так и ответил. Я лоббирую Черненко. У меня просьба не перекручивать. Я член фракции "Слуга народа", и фракция решила поддержать конкретного человека, и именно его я поддерживаю. И вы увидите это на голосовании. Я не вижу ничего криминального - благодаря тому, что госпожа Супрун два месяца назад делала запись в соцсетях о том, что маты хорошо поднимают здоровье", - сказал Радуцкий.

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Однако он попросил взять во внимание, что в эпицентре скандала оказалась его личная переписка.

"Если уж журналисты публикуют переписку, и я не против этого, то давайте изменим 31 статью Конституции. Но я не обижаюсь на журналистов. Тем более, я очень уважаю издание Цензор.НЕТ. Не меньше я уважаю госпожу Супрун как человека. А как министр - считаю, что кандидатура, которую подаст фракция, гораздо лучше", - резюмировал нардеп.

Напомним, сегодня Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун. После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.