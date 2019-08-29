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29.08.19 20:42

Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке

Нардеп от СН Михаил Радуцкий сказал, что не обижается за то, что журналисты опубликовали его личную переписку, однако обращает внимание на то, что личные данные защищены 31 статьей Конституции.

Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Так, Радуцкий пояснил свои слова, когда он назвал Зоряну Черненко своим человеком, отметив, что имел в виду то, что он не лоббирует кандидатуру Супрун.

"Это личная переписка, не официальная. Три дня меня обвиняют, что я лоббируют Супрун. И когда мой друг в моей личной переписке говорит мне в некорректной форме, что я такой-сякой и лоббирую Супрун, то я ему так и ответил. Я лоббирую Черненко. У меня просьба не перекручивать. Я член фракции "Слуга народа", и фракция решила поддержать конкретного человека, и именно его я поддерживаю. И вы увидите это на голосовании. Я не вижу ничего криминального - благодаря тому, что госпожа Супрун два месяца назад делала запись в соцсетях о том, что маты хорошо поднимают здоровье", - сказал Радуцкий.

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Однако он попросил взять во внимание, что в эпицентре скандала оказалась его личная переписка.

"Если уж журналисты публикуют переписку, и я не против этого, то давайте изменим 31 статью Конституции. Но я не обижаюсь на журналистов. Тем более, я очень уважаю издание Цензор.НЕТ. Не меньше я уважаю госпожу Супрун как человека. А как министр - считаю, что кандидатура, которую подаст фракция, гораздо лучше", - резюмировал нардеп.

Напомним, сегодня Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун. После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.

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