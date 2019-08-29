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29.08.19 21:12

Рада назначила новый Кабмин

Премьер-министр Алексей Гончарук озвучил кандидатов на должности министров в новом Кабмине, а нардепы поддержали их.

кабмин

Свое представление он зачитал с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Соответствующее решение поддержали 281 народный депутат.

Перед этим Гончарук представил кандидатов на должности вице-премьер-министров и министров.

В частности:

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