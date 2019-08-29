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29.08.19 21:25

Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация. ДОКУМЕНТ

Назначенный сегодня премьер-министром Украины 35-летний Алексей Гончарук указал в декларации за 2018 год 1,851 млн грн доходов.

алексей,гончарук

Декларация Гончарука размещена в Едином государственном реестре деклараций, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно этому документу, Гончарук за 2018 год получил 60 772 грн заработной платы в общественной организации "Офис эффективного регулирования", 1 789 972 грн – дохода от предпринимательской деятельности и 634 грн доходов на банковский счет.

Кроме того, он задекларировал 89 617 грн на счетах в "УниверсалБанке" и 68 744 грн в "АльфаБанке", а также 100 тыс. грн, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро наличных средств.

Согласно декларации, Гончарук арендует в Киеве квартиру площадью 74 кв. м, а сам зарегистрирован в Чернигове в квартире площадью 71 кв. м.

Премьеру принадлежит автомобиль Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска.

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Кроме того, в декларации указано, что Гончарук владеет корпоративными правами обслуживающего кооператива "Садовое общество "Астрон", где является главой правления (доля не указана) и 33,33% фирмы "Глобал Хелс Резолюшен Патісіпейшен БІ.ВІ." (Нидерланды).

Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.

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Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 01
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 02
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 03
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 04
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 05
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 06
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 07
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 08
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 09
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 10
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 11
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 12
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 13

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