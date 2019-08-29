Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил с парламентской трибуны после присяги членов нового Кабинета министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Правительство может подать программу в течение месяца", - сказал он.

Премьер отметил, что у нового состава Кабмина министров есть представление о том, что происходит в стране, однако необходимо оценить состояние дел.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада назначила новый Кабмин

"Нам нужно оценить состояние дел", - отметил Гончарук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 29 августа Верховная Рада назначила новое правительство во главе с Алексеем Гончаруком.