Соединенные Штаты еще не приняли решения о сокращении военной помощи Украине, - Тейлор

Об этом Тейлор сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Все, что я могу сказать - что ни одно решение не принималось", - заявил Тейлор.

При этом дипломат заявил, что происходит пересмотр бюджета, в частности, в отношении зарубежной помощи.

По его словам, когда происходит пересмотр, финансирование утвержденных программ приостанавливается.

"Но нет никакого решения. Я надеюсь, что решение будет принято вскоре", - заявил Тейлор.

При этом он не пояснил, что является причиной пересмотра бюджета. "Я не знаю, я хотел бы знать", - сказал Тейлор.

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В четверг, 29 августа американское издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил журналистам в Минске, что вопрос о размере военной помощи Украине будет решен в ближайшее время.

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