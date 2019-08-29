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29.08.19 21:59

Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин

Верховная Рада 9-го созыва досрочно прекратила полномочия 5 народных депутатов из фракции "Слуга народа" в связи с тем, что назначила их членами Кабинета Министров во главе с Алексеем Гончаруком.

Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ,  досрочно прекращены полномочия Дениса Малюськи, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад, Михаила Федорова, которые приняли присягу народных депутатов в этот же день утром.

Как сообщалось, Малюська стал министром юстиции Украины, Оржель – министерства энергетики и защиты окружающей среды, Криклий – министром инфраструктуры, Новосад – министром образования и науки, Федорова – вице-премьером – министром цифровой трансформации.

После этого члены нового Кабинета Министров приняли присягу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила новый Кабмин

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