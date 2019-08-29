22 человека "за" - профильный комитет ВР поддержал увольнение Луценко с должности генпрокурора, слушать отчет не стали

Луценко хотел представить на заседании комитета отчет о своей деятельности, однако народные депутаты отказались его заслушать. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

За то, чтобы рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом проект постановления об увольнении Луценко с должности генпрокурора и дать согласие на увольнение его президентом, проголосовали 22 члена комитета.

"Благодарю за внимание. Господину Руслану желаю успехов и постараться быть более успешным, чем я", - отметил Луценко, выходя из зала, где проходило заседание.

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Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту назначить генеральным прокурором Руслана Рябошапку.