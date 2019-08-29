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29.08.19 22:51

Есть книга, которая помогает во многих вопросах, почитайте. Называется Конституция, - Рахманин об угрозе Зеленского распустить Раду

Председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что угрожать Верховной Раде роспуском не вежливо и не конституционно.

Есть книга, которая помогает во многих вопросах, почитайте. Называется Конституция, - Рахманин об угрозе Зеленского распустить Раду

Как передает Цензор.НЕТ, ссылкой на ТСН, об этом он заявил в зале ВР. 

Рахманин посоветовал президенту прочитать 6 и 19 статьи Конституции Украины.

"Они определяют распределение сфер влияния власти и ограничений, за которые не может выходить ни одно должностное лицо. Угрожать Верховной Раде роспуском не вежливо, мягко говоря, а если говорить откровенно - неконституционно. Исчерпывающий перечень полномочий формулируется соответствующей статьей Конституции, а не вашим желанием", - обратился депутат к Зеленскому.

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