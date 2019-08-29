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29.08.19 23:10

Рада уволила Луценко

Депутаты парламента проголосовали за увольнения Юрия Луценко с должности Генпрокурора.

Рада уволила Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед этим он выступил перед депутатами. 

Он заявил, что три года и четыре месяца назад он "политически" был назначен на эту должность.

Луценко считает что разрушил "НКВД", которым до этого  было ГПУ.

По его словам, по коррупционным делам есть три тысячи приговоров, в бюджет возвращено 112 млрд грн.

 Луценко заявил: "Я сделал, все что мог".

По его словам НАБУ "импотентно",  поскольку за три года по его делам есть ноль приговоров.

Майдан - заочное осудение.  Только проголосуете - начнется суд. 

Луценко заявил, что в тюрьме находится 1200 террористов - их можно менять "побатальонно".

"За" его увольнение проголосовало 317 нардепов. 

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