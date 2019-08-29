Рада уволила Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перед этим он выступил перед депутатами.
Он заявил, что три года и четыре месяца назад он "политически" был назначен на эту должность.
Луценко считает что разрушил "НКВД", которым до этого было ГПУ.
По его словам, по коррупционным делам есть три тысячи приговоров, в бюджет возвращено 112 млрд грн.
Луценко заявил: "Я сделал, все что мог".
По его словам НАБУ "импотентно", поскольку за три года по его делам есть ноль приговоров.
Майдан - заочное осудение. Только проголосуете - начнется суд.
Луценко заявил, что в тюрьме находится 1200 террористов - их можно менять "побатальонно".
"За" его увольнение проголосовало 317 нардепов.