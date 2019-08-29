Новым Генпрокурором стал Рябошапка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед голосованием Руслан Рябошапка рассказал о том, как он видит работу ГПУ и ответил на вопросы депутатов.

Во время обсуждения его кандидатуры, депутат Бужанский спросил будут ли расследоваться уголовные производства против Порошенко.

В ответ на это Порошенко заявил, чтобы в это зале не повторялись голословные российские фейки.

По словам Порошенко, согласно Конституции Украины, никто не может быть обвинен, не иначе как по решению суда.

После этого состоялась словесная пикировка между Петром Порошенко и Нестором Шуфричем. держал

Комитет ВР поддержал кандидатуру Рябошапки.

"За" проголосовало 312 народных депутатов.