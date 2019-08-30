Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским

Вместо Трампа в поездку отправится вице-президент США Майкл Пенс. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Визит президента США пришлось отменить из-за надвигающегося на штат Флорида урагана Дориан. Ожидается, что он обрушится на Штаты в понедельник, принеся с собой проливной дождь и ветер скоростью 200 км/ч.

Трамп решил остаться в Вашингтоне, чтобы координировать помощь штатам, которые могут пострадать от урагана. "Похоже, что шторм может быть очень, очень сильным. Полетит Майкл", - сказал президент США.

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Американский лидер планировал прибыть в Польшу в воскресенье с двухдневным визитом, посвященным 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Ожидалось, что во время визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.