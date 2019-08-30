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30.08.19 00:15

США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер

Специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер поздравил с назначением премьер-министра, главу МИД и правительство Украины.

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Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал Волкер.

США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер 01

В четверг, 29 августа Верховная Рада назначила новый Кабинет министров. Первое заседание правительство проводит ночью - президент Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады отпустить министров из зала парламента. "Они сегодня проводят первое заседание, идут работать", - сказал Зеленский.

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