Рябошапка не прогнозирует перспективы расследования преступлений на Майдане

Об этом Рябошапка сказал в парламенте, отвечая на вопросы нардепов во время обсуждения его кандидатуры на должность генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В ответ на просьбу депутата от группы "За будущее" Игоря Гузя четко сказать, когда станут известны имена организаторов и убийц Героев Небесной Сотни, Рябошапка сказал: "Для того, чтобы понимать, какие перспективы, какие временные перспективы этих дел, - необходимо увидеть материалы этих дел. Поскольку я не в системе, и я не видел материалов этих дел, я не могу дать вам сейчас ответ, сколько времени займет расследование и каковы перспективы этого расследования. Мы не знаем, какие доказательства были собраны, какие доказательства были утрачены, по чьей вине они были утрачены, какие в целом есть возможности, чтобы финализировать это расследование".

Читайте на Цензор.НЕТ: Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение

Рябошапка подчеркнул, когда он с этим вопросом разберется детально, тогда сможет дать честный, объективный ответ.

Поздно вечером в четверг, 29 августа Руслан Рябошапка решением Верховной Рады был назначен новым Генеральным прокурором. Его кандидатуру поддержали 312 народных депутатов.