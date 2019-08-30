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30.08.19 01:32

Депутаты фракции "Европейская солидарность" покинули зал заседаний Рады. ФОТО

Депутатская фракция "Европейская солидарность" покинула зал парламента из-за того, что по ее мнению руководство парламента нарушило регламент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава фракции Артур Герасимов  заявил: "Сейчас происходит что-то непонятное. Голосуются законы, которые никто не видел. Даже по названиям возникает очень много вопросов. Их не рассматривал никто из специалистов.Думаю, что из Слуги народа их тоже не видел никто. Поэтому мы не можем присутствовать при насилии над законом и Конституцией Украины Наши многочисленные обращения делать это по регламенту не увенчались успехом". Он подчеркнул, что ЕС поддержала отмену депутатской неприкосновенности и готово поддерживать все эффективные предложения большинства, "но не решения, уничтожающие парламентаризм".

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Депутаты фракции Европейская солидарность покинули зал заседаний Рады 01

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