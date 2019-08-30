Возможны "нелетальные ошибки", - Арахамия о ночном заседании Рады

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Арахамия отвечал на вопрос о том, не приведет работа парламента в режиме "неистового принтера" к потере качества принятых законопроектов.

"Полностью согласен, что есть такие риски, но мы их стараемся минимизировать за счет того, что сейчас почти каждый день работают комитеты даже до того, как они сформировались - внутри нашей партии. Есть много прототипов комитетов, которые рассматривали уже более сотни законопроектов. Действительно, могут возникать различные ошибки. Мы в партии их называем "нелетальных ошибки". Если 10% законопроектов будут иметь эти нелетальных ошибки, то мы лучше их быстро поймем, поскольку у нас будет обратная связь, и затем их исправим очень быстро - есть монобольшинство, которое позволяет быстро двигаться в законотворческом процессе", - сказал

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29 августа Верховная Рада решила заседать до тех пор, пока не будут рассмотрены все вопросы повестки дня. В комментариях представители партии "Слуга народа" давали разные оценки количеству законопроектов, которые депутаты должны рассмотреть за одну ночь - от трех десятков до сотни.