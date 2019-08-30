"Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Они голосуют за несуществующие законопроекты. Документов никто не видел, в повестку дня они не включены. Голосование происходит без соблюдения процедур", - пояснил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

По его словам, депутаты "Голоса" пытались указать коллегами из "Слуги народа" на ошибку.

"Мы взяли перерыв, пытались в перерыве объяснить это. Потому что у нас чувство, что это не умысел, а они банально не понимают, что делают ошибку. Пытались убедить их придерживаться регламента, чтобы потом не ставить под сомнения принятые решения. Они сослались на норму регламента, не имеющую ничего общего с тем, что они голосуют - сегодня уже в пятый раз", - сказал Рахманин.

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"Голосов им все равно хватает. Находиться в роли статистов при сомнительных правовых действиях мы не видим смысла", - добавил депутат.

Ранее народный депутат от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил "Слугу народа" в нарушении конституционной процедуры при голосовании за отмену депутатской неприкосновенности.

Позднее фракция "Европейской солидарности" в полном составе покинула зал заседаний.

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