Очень жаль, что мы начинаем нашу сессию так, - Вакарчук о голосовании СН за законы, тексты которых не обнародованы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам, имея в виду голосование "Слуги народа" за законопроекты, текстов которых не было на сайте рады.

"Мне очень жаль, что мы начинаем нашу сессию так. Мы взяли обязательство перед народом Украины выполнять свои обязанности. "Голос проголосовали за вопросы, которые были в повестке дня с самого начала - за календарный план работы ВР второй сессии девятого созыва и также за порядок освещения работы ВР. Свою миссию мы считаем честно выполненной", - сказал он.

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На вопрос, как он оценивает сегодняшний день, Вакарчук посоветовал спросить это у "режиссеров и актеров".

Напомним, ранее фракция "Голос" прервала участие в заседании Рады на время голосования за законопроекты, текст которых отсутствует на сайте парламента. Она вернулась к голосованию после того, когда Рада перешла к вопросам повестки дня.

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