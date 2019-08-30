Даже если тексты законопроектов не были обнародованы на сайте парламента, физически они были переданы из ОП, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам в стенах парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Эти законопроекты были переданы как неотложные президентом. Может быть, их еще не успели обнародовать на сайте, но физически законопроекты были переданы от ОП. И мы согласно регламенту их передавали", - отметил он.

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Арахамия назвал отчаянием то, что Европейская солидарность покинула зал в знак пртеста против такого голосования СН:

"Они не ожидали, что так быстро в первом чтении примут закон о депутатской неприкосновенности. Думаю, что 3 сентября можем ожидать, что депутаты будут обычными людьми".

Напомним, депутатская фракция "Европейская солидарность" покинула зал парламента из-за того, что по ее мнению руководство парламента нарушило регламент.

Также участие в заседании приостановила фракция "Голос".