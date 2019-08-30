Депутатскую неприкосновенность рассчитывают окончательно снять 3 сентября, - Арахамия

Об этом заявил лидер фракции политической партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Народный депутат уверен, что в Раде найдется 300 голосов, чтобы создать конституционное большинство и принять закон. По его мнению, такой быстрой работы по снятию неприкосновенности явно никто не ожидал, особенно "Европейская солидарность".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: При голосовании за отмену неприкосновенности Рада нарушила конституционную процедуру, - Порошенко. ВИДЕО

"Что касается "Европейской солидарности", я думаю, они просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении. Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, будут просто обычные люди. Нам нужно будет иметь 300 голосов. Наша фракция – это 254. Возможно, если суд по Рудыку примет решение в нашу сторону, будет 255", – отметил Арахамия.