Данилюк об обмене удерживаемыми лицами: Будем комментировать, когда это произойдет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об эом он сообщил в аэропорту "Борисполь", где собрались журналисты в ожидании обмена.

На вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк сказал: "Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос".

На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся".

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Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.