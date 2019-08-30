ФСБ РФ сфальсифицировала часть доказательств в "деле Хизб ут-Тахрир", - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа".

Об этом стало известно 29 августа в ходе судебного заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде, где проводился осмотр ноутбука Куку.

В ходе осмотра компьютера обвиняемого была обнаружена папка, которой не было при его изъятии после обыска в апреле 2014 года.

"Обыск в доме Куку проводился с 8 до 11 часов утра. После 11 часов утра ноутбук был изъят при понятых и упакован. Силовики в этот же день с 12 часов дня начали осмотр этого ноутбука уже в здании оперативного отдела ФСБ по Севастополю. К тому моменту на рабочем столе ноутбука этой папки еще нет. Позже ноутбук передают в следственный отдел ФСБ по Симферополю. Там в период с 17 по 18 мая 2016 года снова проводится его осмотр и чудесным образом на рабочем столе компьютера обнаруживается папка под названием "принтскрин". В этой папке находятся еще восемь папок", – рассказал Локтев.

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Согласно свойствам файлов, которые были обнаружены в упомянутых папках на компьютере Эмир-Усеина Куку, они были созданы 20 апреля 2014 года в период с 13:00 до 14:00, то есть после того как ноутбук был изъят в рамках обыска.

"Защита заявила в суде, что в компьютер были внесены изменения после того, как он был изъят в ходе обыска. Также мы говорим, что этих файлов на компьютере не было. А раз их не было, то опираться на такие дефектные обвинения невозможно. Более того, это не мы говорим. Свойства этих файлов говорят сами за себя. Они были созданы на компьютере после его изъятия у Куку", – пояснил адвокат.

Суд отказал защите в в допросе оперативного сотрудника ФСБ Александра Компанийцева, который проводил обыск и изъятие вещей в доме Куку, а также понятых, которые при этом присутствовали. Кроме того суд отказался проводить техническую экспертизу данного компьютера.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11-28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

26 августа Северо-Кавказский окружной военный суд 26 августа продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

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